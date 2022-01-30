Чем может быть опасен ком в горле

По словам специалиста, чаще всего ком в горле образуется, когда человек перенервничал или испытывал стресс на протяжении длительного времени. Однако такое состояние может быть и признаком болезни или перенесённых неприятностей. Если ком в горле сопровождается першением и затруднением глотания, то это может указывать на перенесённый инсульт или черепно-мозговую травму.

Помимо этого, ощущение кома в горле может быть следствием заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также может быть при изжоге, появлении язв и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Ещё, по словам врача, увеличенная щитовидная железа при диффузном токсическом зобе может сдавливать мягкие ткани гортани. Ком в горле может быть при заболеваниях шейного отдела позвоночника со смещением диска.

Стоит обратить внимание на ком в горле, если у вас ангина. Похожие симптомы может иметь и рак. В любом случае нельзя заниматься самостоятельной диагностикой. Следует обратиться к врачу, если вас что-то беспокоит.