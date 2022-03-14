Чем можно перекусить перед сном, чтобы быстрее заснуть

Чем можно перекусить перед сном, чтобы быстрее заснутьОб этом рассказала диетолог Кристин Бейли
По словам диетолога Кристин Бейли пытаться уснуть на голодный желудок не нужно. Всё дело в том, что голод, наоборот, препятствует засыпанию. Когда человек голодает, уровень сахара в крови снижается и в организме вырабатывается большое количество гормона кортизола (гормона стресса). В свою очередь, этот гормон стресса блокирует производство гормона сна - мелатонина.
Поможет заснуть, прежде всего, такой перекус, как миндаль. Его можно съесть за один-два часа до отхода ко сну. Он поможет стабилизировать сахар в крови, а также содержит мелатонин. Кроме того, входящие в его состав магний и кальций способствуют расслаблению и хорошему сну.
Из других продуктов и напитков, помогающих при проблемах со сном, эксперт называет грецкие орехи, киви, кислую вишню, тёплое молоко, чай из ромашки.
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