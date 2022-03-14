Чем можно перекусить перед сном, чтобы быстрее заснуть

По словам диетолога Кристин Бейли пытаться уснуть на голодный желудок не нужно. Всё дело в том, что голод, наоборот, препятствует засыпанию. Когда человек голодает, уровень сахара в крови снижается и в организме вырабатывается большое количество гормона кортизола (гормона стресса). В свою очередь, этот гормон стресса блокирует производство гормона сна - мелатонина.

Поможет заснуть, прежде всего, такой перекус, как миндаль. Его можно съесть за один-два часа до отхода ко сну. Он поможет стабилизировать сахар в крови, а также содержит мелатонин. Кроме того, входящие в его состав магний и кальций способствуют расслаблению и хорошему сну.