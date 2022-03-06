Чем можно перекусывать, чтобы не появился жир на животе

Недавнее исследование показало, что орехи и сухофрукты могут предотвратить появление брюшного жира с возрастом. В ходе исследования 556 участников в возрасте от 65 до 79 лет должны были съедать по 30 граммов орехов или сухофруктов в течение не менее трёх дней в неделю. В итоге учёные обнаружили, что среди тех, кто не ел так, «распространённость абдоминального ожирения (ожирения в области живота — прим. ред.) была на 19% выше».

Эксперты пояснили, что орехи содержат много калорий и полезных жиров, помогают не располнеть и при этом чувствовать себя менее голодными в течение дня.

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