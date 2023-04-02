Чем можно заразиться в огороде и на рыбалке? Ответ врача

«Опасность может подстерегать не только на грядках, но и на рыбалке. Дело в том, что рыба карповых пород, например, язь, лещ, плотва, карась может быть заражена паразитами описторхами. В случае отсутствия достаточной термической обработки или шоковой заморозки при -20 градусах Цельсия есть риск заражения. Особенно опасно покупать вяленую рыбу с рук, поскольку в малосольной и вяленой рыбе паразиты могут отлично сохраняться и стать причиной заболевания», — рассказала специалист. С немытыми же овощами или ягодами можно подхватить паразитических червей аскарид.

Провоторова подчеркнула, что необходимо соблюдать правила гигиены: тщательно мыть руки и продукты с огорода, обрабатывать рыбу карповых пород шоковой заморозкой или достаточной термической обработкой, избегать покупки вяленой рыбы с рук. Также она не рекомендовала принимать противопаразитарные препараты без подтверждённого заражения.

Кроме того, врач посоветовала использовать противоакарицидные спреи для себя и своих животных, а также прививаться от клещевого энцефалита.