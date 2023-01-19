Чем музыка, под которую легко заснуть, отличается от остальной

По итогам анализа выяснилось, что музыка для сна обычно сама по себе тише и медленнее, чем другая музыка. Также в подобных композициях чаще нет вокала, но используются при этом акустические инструменты.

Также исследователи обнаружили, что песни для сна отличаются разнообразием. Всего они выделили шесть подкатегорий. Три из них имеют типичные для музыки для сна особенности, а ещё три включали громкие и энергичные треки. Например, BTS - Dynamite, Billie Eilish and Khalid - lovely (with Khalid).

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