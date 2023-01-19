Чем музыка, под которую легко заснуть, отличается от остальной

Чем музыка, под которую легко заснуть, отличается от остальнойУ неё есть несколько особенностей
Ребекка Джейн Скарратт из Орхусского университета (Дания) вместе с коллегами проанализировала множество плейлистов с музыкой для сна на Spotify и выделила основные характеристики подобных композиций.
Фото: University Health News
Для проведения нового исследования команда специалистов под руководством Ребекки Джейн Скарратт проанализировала на Spotify 225 626 треков, входящих в 985 плейлистов. Для выделения основных характеристик этой музыки учёные использовали API Spotify.
По итогам анализа выяснилось, что музыка для сна обычно сама по себе тише и медленнее, чем другая музыка. Также в подобных композициях чаще нет вокала, но используются при этом акустические инструменты.
Также исследователи обнаружили, что песни для сна отличаются разнообразием. Всего они выделили шесть подкатегорий. Три из них имеют типичные для музыки для сна особенности, а ещё три включали громкие и энергичные треки. Например, BTS - Dynamite, Billie Eilish and Khalid - lovely (with Khalid).
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