Фитнес и здоровье
21:04, 01 мая 2023
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Чем на самом деле полезно для здоровья сало

Хотя многие считают, что этого продукта нужно избегать

Многие из нас склонны думать, что сало нужно вообще исключить из рациона. Тем не менее у этого продукта есть преимущества для здоровья.

В мясном жире содержатся мононенасыщенные жирные кислоты. Известно, что эти вещества помогают в снижении уровня «плохого» холестерина. Кроме того, при употреблении жирного мяса кровь становится более жидкой.

Также сало - это главный компонент клеточных мембран, из которых наш организм состоит. А ещё оно является источником энергии, необходимой для движения.

Чем на самом деле полезно для здоровья сало
Константин Михальчевский

Если вы полностью откажетесь от сала, это может привести к недостатку энергии либо к плохому усвоению организмом жирорастворимых витаминов. Старайтесь просто жирные продукты употреблять в умеренных количествах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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