Чем на самом деле полезно для здоровья сало

В мясном жире содержатся мононенасыщенные жирные кислоты. Известно, что эти вещества помогают в снижении уровня «плохого» холестерина. Кроме того, при употреблении жирного мяса кровь становится более жидкой.

Также сало - это главный компонент клеточных мембран, из которых наш организм состоит. А ещё оно является источником энергии, необходимой для движения.