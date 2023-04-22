Чем на самом деле полезны клюквенные напитки

Эти данные относятся к женщинам с рецидивирующими инфекциями, детям и людям с повышенным риском ИМП. Эта ягода богата соединениями под названием проантоцианидины, которые могут подавлять рост бактерий, часто вызывающих ИМП, особенно кишечной палочки.

Стоит отметить, что авторы не нашли достаточно четких доказательств в поддержку использования клюквы для профилактики ИМП в трех конкретных группах: пожилые люди, беременные женщины и люди с нервно-мышечной дисфункцией мочевого пузыря и/или неполным опорожнением мочевого пузыря. Также не было получено достаточно данных, чтобы определить, лучше или хуже клюква для профилактики ИМП, чем антибиотики или пробиотики.

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