Чем нельзя закусывать алкоголь

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Чем нельзя закусывать алкогольОказывается, привычные продукты лучше убрать в сторону
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, чем не стоит закусывать алкоголь. Многие могут расстроиться от её советов.
По словам специалиста, нельзя закусывать алкоголь солёной пищей. Она может вызвать чувство жажды, что заставит человека выпить ещё больше. Таким образом, к списку запрещённых блюд отнесли маринованные огурцы. Помимо соли в них ещё и содержатся уксусная кислота, консерванты, подсластители. Эти компоненты негативно воздействуют на слизистую оболочку желудка. В итоге орган может болеть.
В целом, по словам доктора, в алкоголе есть сахар, и выпивая, мы наносим сокрушительный удар по печени и поджелудочной железе.
**Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по поводу питания посоветуйтесь со специалистом.**
Источник: РИА Спорт