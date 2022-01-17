Чем нельзя закусывать алкоголь

По словам специалиста, нельзя закусывать алкоголь солёной пищей. Она может вызвать чувство жажды, что заставит человека выпить ещё больше. Таким образом, к списку запрещённых блюд отнесли маринованные огурцы. Помимо соли в них ещё и содержатся уксусная кислота, консерванты, подсластители. Эти компоненты негативно воздействуют на слизистую оболочку желудка. В итоге орган может болеть.

В целом, по словам доктора, в алкоголе есть сахар, и выпивая, мы наносим сокрушительный удар по печени и поджелудочной железе.

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