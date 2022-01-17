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Чем омикрон-штамм COVID-19 опаснее для детейВ сравнении со взрослыми
Андрей Поздняков, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, объяснил, чем омикрон-штамм COVID-19 опаснее для детей, в отличие от старшего поколения.
По словам врача омикрон-штамм у детей вызывает бронхиты, а не пневмонии, которые мы привыкли встречать у взрослых.
В силу их (детей) анатомо-функциональных возрастных особенностей бронхит часто приводит к тяжелым осложнениям
Андрей Поздняков
Врач-инфекционист
Поздняков отмечает, что чем меньше ребенок, тем меньше просвет бронхов, богаче их кровоснабжение, и слизистая оболочка более рыхлая. Он добавил, что если у ребенка развивается бронхит, то просвет перекрывается гораздо быстрее.
Ранее заместитель директора по клинической работе диагностического центра МНИИЭМ им. Г.Н.Габричевского Татьяна Руженцова заявила, что среди пациентов с подтвержденным заражением омикрон-штаммом COVID-19 появились дети раннего возраста.
Источник: РИА новости