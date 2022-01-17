Чем омикрон-штамм COVID-19 опаснее для детей

Поздняков отмечает, что чем меньше ребенок, тем меньше просвет бронхов, богаче их кровоснабжение, и слизистая оболочка более рыхлая. Он добавил, что если у ребенка развивается бронхит, то просвет перекрывается гораздо быстрее.

Ранее заместитель директора по клинической работе диагностического центра МНИИЭМ им. Г.Н.Габричевского Татьяна Руженцова заявила, что среди пациентов с подтвержденным заражением омикрон-штаммом COVID-19 появились дети раннего возраста.