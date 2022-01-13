Подтвердились заражения штаммом-омикрон у детей раннего возраста

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Подтвердились заражения штаммом-омикрон у детей раннего возрастаОднако нужны дальнейшие исследования
Заместитель директора по клинической работе диагностического центра МНИИЭМ им. Г.Н.Габричевского Татьяна Руженцова заявила, что среди пациентов с подтвержденным заражением омикрон-штаммом COVID-19 появились дети раннего возраста.
Среди пациентов с подтвержденным заражением штаммом "омикрон" есть дети, в том числе раннего возраста. Данные уточняются.
Татьяна Руженцова
Заместитель директора по клинической работе
Татьяна Руженцова заявила, что, по начальным данным из Южно-Африканской республики, где омикрон-штамм впервые выявили, наиболее выражено симптомы COVID-19 проявляются у детей до трех лет. Но она уточняет, что при этом данных по тяжести перенесения этого штамма детьми пока нет.
Ранее фармаколог Андрей Кондрахин подчеркнул, что «Омикрон» может быть опасен и «наделать много бед», если начнётся всплеск заболеваемости. “В основном заболевание протекает, как обычная ОРВИ. Человека беспокоят насморк, кашель, в течение нескольких дней возможно небольшое повышение температуры”, — отметил Кондрахин.
Источник: ТАСС