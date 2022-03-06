Чем опасен для сердца и мозга переход на летнее время

Чем опасен для сердца и мозга переход на летнее времяОбъясняют учёные
Переход на летнее время означает перевод часов на час вперёд по сравнению со стандартным временем. Специалисты из Американской кардиологической ассоциации отмечают, что такое изменение может негативно сказаться на здоровье человека. В частности, на состоянии его сердца и мозга. Это подтверждает большое количество исследований.
В этом году переводить часы будут в воскресенье, 13 марта. И учёные предупреждают, что это может увеличить вероятность развития болезней сердца и возникновения инсульта.
Согласно данным нью-йоркского исследования, результаты которого были представлены в 2018 году, количество госпитализаций из-за нарушений работы сердца (фибрилляции предсердий) увеличивается после перехода на летнее время. Эксперты выяснили, что после перевода стрелок часов с понедельника по четверг число таких госпитализаций составляло в среднем 3,13 в день, в то время как в обычный период - 2,56.
Исследование, проведённое в Мичигане, показало, что в понедельник после перевода часов число сердечных приступов в день увеличилось на 24 процента. В то же время после перехода обратно на зимнее время во вторник это значение снизилось на 21 процент.
Увеличивается и частота инсультов после переведения часов на час вперёд. Это показало финляндское исследование. Специалисты выяснили, что в целом в течение первых двух дней после перехода ишемический инсульт возникал на 8 процентов чаще.
Учёные полагают, что связано увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта может быть с нарушением у людей после перехода «внутренних часов», или циркадных ритмов.
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