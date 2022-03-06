Чем опасен для сердца и мозга переход на летнее время

Согласно данным нью-йоркского исследования, результаты которого были представлены в 2018 году, количество госпитализаций из-за нарушений работы сердца (фибрилляции предсердий) увеличивается после перехода на летнее время. Эксперты выяснили, что после перевода стрелок часов с понедельника по четверг число таких госпитализаций составляло в среднем 3,13 в день, в то время как в обычный период - 2,56.

Исследование, проведённое в Мичигане, показало, что в понедельник после перевода часов число сердечных приступов в день увеличилось на 24 процента. В то же время после перехода обратно на зимнее время во вторник это значение снизилось на 21 процент.

Увеличивается и частота инсультов после переведения часов на час вперёд. Это показало финляндское исследование. Специалисты выяснили, что в целом в течение первых двух дней после перехода ишемический инсульт возникал на 8 процентов чаще.

Учёные полагают, что связано увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта может быть с нарушением у людей после перехода «внутренних часов», или циркадных ритмов.

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