Чем опасен для здоровья горячий чай

Чем опасен для здоровья горячий чайУ вас может развиться одно серьёзное заболевание
Как отметил профессор Огуз Кёсе из Университета Реджепа Тайипа Эрдогана, очень горячий чай - это один из факторов риска развития рака полости рта. Лучшим выбором будет пить чай в остывшем виде.
Исследования, проведённые в Китае и США, показали, что при регулярном употреблении кофе и чай в горячем виде повышается риск развития рака полости рта. Связано это с тем, что такой чай обжигает слизистые в организме.
Также учёные обнаружили, что употребление очень горячих напитков приводит к тому, что регенерируемые клетки становятся раковыми.
По словам профессора Огуза Кёсе, лучше всего пить чай тёплым, а не горячим. Также рекомендуется заваривать напиток в течение 15 минут и выпивать его в течение 30 минут. Помимо этого, в чае содержатся мощные антиоксиданты.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.