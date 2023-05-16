Чем опасен для здоровья горячий чай

Исследования, проведённые в Китае и США, показали, что при регулярном употреблении кофе и чай в горячем виде повышается риск развития рака полости рта. Связано это с тем, что такой чай обжигает слизистые в организме.

Также учёные обнаружили, что употребление очень горячих напитков приводит к тому, что регенерируемые клетки становятся раковыми.