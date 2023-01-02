Чем опасен для здоровья шоколад

AGEs в организме расщепляются тяжело. Поэтому они могут привести к развитию артериосклероза, остеопороза, к потере естественной эластичности и жёсткости мышц. Кроме того, кожа из-за этих веществ может стать дряблой, морщинистой.

Чтобы избежать таких последствий, важно заниматься спортом и следить за питанием. Причём одни физические упражнения вам не помогут, если вы будете употреблять много сладких продуктов.

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