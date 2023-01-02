Чем опасен для здоровья шоколад

Чем опасен для здоровья шоколадВсё дело в избытке сахара
Знали ли вы, что из-за употребления шоколада организм может даже «заржаветь»? Плохо сказывается этот продукт и на состоянии мышц.
Фото: University Health News
Если вы будете есть слишком много сладостей, то ваше тело будет подвергаться гликированию. Дело в том, что сахар (которого много в шоколаде), из-за которого возникает этот процесс, состоит из фруктозы и глюкозы. Оба этих вещества - важные источники энергии для организма человека. Но когда их в избытке, они соединяются с белками, в результате чего образуются вещества, вызывающие старение, - AGEs. Собственно, это и есть процесс гликирования.
AGEs в организме расщепляются тяжело. Поэтому они могут привести к развитию артериосклероза, остеопороза, к потере естественной эластичности и жёсткости мышц. Кроме того, кожа из-за этих веществ может стать дряблой, морщинистой.
Чтобы избежать таких последствий, важно заниматься спортом и следить за питанием. Причём одни физические упражнения вам не помогут, если вы будете употреблять много сладких продуктов.
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