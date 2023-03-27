Фитнес и здоровье
19:57, 27 марта 2023
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Чем опасен для зубов недостаток сна

Вот какие болезни вас ждут

По словам эксперта, из-за недосыпа могут возникнуть различные заболевания полости рта. В том числе такие, которые влияют на состояние дёсен, запах изо рта и пр.

Чем опасен для зубов недостаток сна

Фото: Rise

Из-за плотного графика мало кому удаётся спать по семь-девять часов в сутки, как рекомендуется. Однако, как отмечает доктор Халед Касем, главный ортодонт Impress, недосып может привести к проблемам с зубами и дёснами.

Одна из самых распространённых проблем со здоровьем, которая возникает из-за недосыпа, - это воспаление дёсен. По-другому оно называется гингивитом. Связано это с тем, что когда человек не высыпается, то организм начинает вырабатывать дополнительные воспалительные гормоны. Первый признак воспаления - это кровоточивость дёсен.

Также известно, что люди с пародонтитом (заболеванием дёсен) имеют повышенный риск (в два-три раза выше) развития болезней сердца, возникновения инсультов, сердечных приступов.

Чем опасен для зубов недостаток сна

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Ещё одна проблема у людей, которые недосыпают, - это бруксизм (скрежетание зубами). В этом случае могут возникнуть серьёзные болезни челюсти, головные боли, мигрени, трещины на зубах. Зубы даже могут начать выпадать.

Наконец, из-за недостатка сна слюны во рту вырабатывается меньше. В итоге у человека появляется неприятный запах изо рта.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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