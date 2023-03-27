Чем опасен для зубов недостаток сна

Чем опасен для зубов недостаток снаВот какие болезни вас ждут
По словам эксперта, из-за недосыпа могут возникнуть различные заболевания полости рта. В том числе такие, которые влияют на состояние дёсен, запах изо рта и пр.
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Из-за плотного графика мало кому удаётся спать по семь-девять часов в сутки, как рекомендуется. Однако, как отмечает доктор Халед Касем, главный ортодонт Impress, недосып может привести к проблемам с зубами и дёснами.
Одна из самых распространённых проблем со здоровьем, которая возникает из-за недосыпа, - это воспаление дёсен. По-другому оно называется гингивитом. Связано это с тем, что когда человек не высыпается, то организм начинает вырабатывать дополнительные воспалительные гормоны. Первый признак воспаления - это кровоточивость дёсен.
Также известно, что люди с пародонтитом (заболеванием дёсен) имеют повышенный риск (в два-три раза выше) развития болезней сердца, возникновения инсультов, сердечных приступов.
Ещё одна проблема у людей, которые недосыпают, - это бруксизм (скрежетание зубами). В этом случае могут возникнуть серьёзные болезни челюсти, головные боли, мигрени, трещины на зубах. Зубы даже могут начать выпадать.
Наконец, из-за недостатка сна слюны во рту вырабатывается меньше. В итоге у человека появляется неприятный запах изо рта.
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