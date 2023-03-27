Чем опасен для зубов недостаток сна

Из-за плотного графика мало кому удаётся спать по семь-девять часов в сутки, как рекомендуется. Однако, как отмечает доктор Халед Касем, главный ортодонт Impress, недосып может привести к проблемам с зубами и дёснами.

Одна из самых распространённых проблем со здоровьем, которая возникает из-за недосыпа, - это воспаление дёсен. По-другому оно называется гингивитом. Связано это с тем, что когда человек не высыпается, то организм начинает вырабатывать дополнительные воспалительные гормоны. Первый признак воспаления - это кровоточивость дёсен.

Также известно, что люди с пародонтитом (заболеванием дёсен) имеют повышенный риск (в два-три раза выше) развития болезней сердца, возникновения инсультов, сердечных приступов.