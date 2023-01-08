Чем опасен и полезен для организма сыр

То, как сыр усваивается вашим организмом, зависит от способа приготовления этого сыра. Многие сыры производят с использованием фермента химозин. Он применяется для свёртывания молока.

В 2017 году в Канаде было проведено на 43 добровольцах одно исследование. Согласно его результатам, жир из сливочного сыра усваивается и переваривается быстрее, чем из чеддера. Эксперты предположили, что связано это с большей доступностью для ферментов человеческого организма жира именно из сливочного сыра.

Также в 2018 году учёные пришли к выводу, что при употреблении сыра холестерин снижается гораздо сильнее, чем при отдельном употреблении всех его компонентов: белка, кальция, масла.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.