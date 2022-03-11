Чем опасен массаж после перенесенного коронавируса

Фитнес и здоровье
Сегодня в 13:57
1 мин.
Чем опасен массаж после перенесенного коронавирусаВсе дело во влияние таких процедур на микроциркуляцию крови
Сергей Чудаков, руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук объяснил россиянам, что косметические процедуры, в том числе и массаж, после коронавируса будет полезно отложить.
Все дело в том, что ботокс, лазерная косметология, татуаж, массаж и солярий напрямую воздействуют на микроциркуляцию крови в организме, поэтому следует подождать с косметическими процедурами хотя бы на месяц и сделать анализы накануне.
Необходимо проконтролировать состояние свертываемости крови — сделать развернутый анализ на гемостаз, а также проверить тромбообразование — D-димер. Если они выше нормы, процедуры проводить нельзя
Сергей Чудаков
Руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet
Если же не последовать его совету, то он предупреждает, что ботокс и лазерные процедуры на лице могут спровоцировать тромбоз головного мозга.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: РИА новости