Чем опасен массаж после перенесенного коронавируса

Если же не последовать его совету, то он предупреждает, что ботокс и лазерные процедуры на лице могут спровоцировать тромбоз головного мозга.

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