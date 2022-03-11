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Чем опасен массаж после перенесенного коронавируса

Все дело во влияние таких процедур на микроциркуляцию крови
Сергей Чудаков, руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук объяснил россиянам, что косметические процедуры, в том числе и массаж, после коронавируса будет полезно отложить.
Чем опасен массаж после перенесенного коронавируса

Все дело в том, что ботокс, лазерная косметология, татуаж, массаж и солярий напрямую воздействуют на микроциркуляцию крови в организме, поэтому следует подождать с косметическими процедурами хотя бы на месяц и сделать анализы накануне.

Необходимо проконтролировать состояние свертываемости крови — сделать развернутый анализ на гемостаз, а также проверить тромбообразование — D-димер. Если они выше нормы, процедуры проводить нельзя

Сергей Чудаков
Руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet

Если же не последовать его совету, то он предупреждает, что ботокс и лазерные процедуры на лице могут спровоцировать тромбоз головного мозга.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: РИА новости
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