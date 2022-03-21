Чем опасен недосып: четыре последствия

Как отмечает автор статьи, ни в коем случае нельзя не обращать внимание на недостаток сна. Врач по гигиене труда Паулиина Лиинавирта также подчёркивает, что из-за плохого сна страдает общее качество жизни человека. Кроме того, недосып может привести к четырём проблемам.

Мозг не восстанавливается до конца. Из-за этого человек становится менее сосредоточенным, у него ухудшается память, скорость реакции. Чувствует он и усталость. Научные исследования показывают, что состояние после одной ночи без сна напоминает алкогольное опьянение со степенью 0,6 промилле.