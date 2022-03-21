Чем опасен недосып: четыре последствия

Фитнес и здоровье
Сегодня в 14:40
1 мин.
Чем опасен недосып: четыре последствияИх назвало издание Ilta-Sanomat
Из-за недостатка сна организм не может функционировать нормально, и у человека возникают проблемы со здоровьем. О них - в статье.
Как отмечает автор статьи, ни в коем случае нельзя не обращать внимание на недостаток сна. Врач по гигиене труда Паулиина Лиинавирта также подчёркивает, что из-за плохого сна страдает общее качество жизни человека. Кроме того, недосып может привести к четырём проблемам.
- Мозг не восстанавливается до конца. Из-за этого человек становится менее сосредоточенным, у него ухудшается память, скорость реакции. Чувствует он и усталость. Научные исследования показывают, что состояние после одной ночи без сна напоминает алкогольное опьянение со степенью 0,6 промилле.
- Набирается вес. Профессор Тимо Партонен говорит о том, что если пять дней подряд человек будет спать только по пять часов, то его вес увеличится за всё это время более чем на один килограмм. Объясняется это просто: при недосыпе ощущение голода становится сильнее и человек начинает есть больше.
- Возрастает нагрузка на сердце. Из-за недосыпа у человека увеличивается пульс и повышается давление. Всё это негативно сказывается на работе мозга, сердца, сосудов.
- Ухудшается настроение. Известно, что при усталости нередко возникает раздражение. Кроме того, из-за недостатка сна может развиться депрессия.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.