Фитнес и здоровье
20:01, 31 октября 2022
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Чем опасен обычный насморк. Объяснение врача

Всё сложнее, чем кажется

Директор Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л.И. Свержевского ДЗМ, доктор медицинских наук Андрей Крюков рассказал, какие осложнения для здоровья может дать простой насморк.

Чем опасен обычный насморк. Объяснение врача

«Даже обычная заложенность носа и нарушение носового дыхания отражается на работе организма. При длительном дыхании через рот у человека развивается гипоксия, что прежде всего сказывается на работе головного мозга. Особенно негативно это сказывается на детях. Если человек дышит ртом, вдыхаемый воздух недостаточно очищается, согревается и увлажняется — микробные агенты, частицы пыли оседают на слизистой оболочке трахеи и бронхов, способствуя развитию инфекции нижних дыхательных путей», — рассказал специалист.

Помимо этого, у пациента нарушается естественная вентиляция околоносовых пазух, а это может привести к активации условно-патогенных бактерий. В результате всё выльется в синусит или отит.

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