Чем опасен обычный насморк. Объяснение врача

«Даже обычная заложенность носа и нарушение носового дыхания отражается на работе организма. При длительном дыхании через рот у человека развивается гипоксия, что прежде всего сказывается на работе головного мозга. Особенно негативно это сказывается на детях. Если человек дышит ртом, вдыхаемый воздух недостаточно очищается, согревается и увлажняется — микробные агенты, частицы пыли оседают на слизистой оболочке трахеи и бронхов, способствуя развитию инфекции нижних дыхательных путей», — рассказал специалист.

Помимо этого, у пациента нарушается естественная вентиляция околоносовых пазух, а это может привести к активации условно-патогенных бактерий. В результате всё выльется в синусит или отит.