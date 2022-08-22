Чем опасен смог для мозга? Ответ эксперта

Такая ситуация чревата гипоксией. «Гипоксия возникает из-за повышения парциального давления углекислого газа, наличия угарных примесей и, соответственно, снижения парциального давления кислорода. Это приводит к уменьшению образования АТФ (аденозинтрифосфата — источника энергии для клеток) в клетках мозга, из-за чего снижается работоспособность», — рассказала врач.

Особенно подвержены опасности люди с нарушением кровоснабжения: пожилые, гипертоники, гипотоники, а также дети.

Врач посоветовала проводить как можно меньше времени на улице, на открытом воздухе.