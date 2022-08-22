Чем опасен смог для мозга? Ответ эксперта

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Чем опасен смог для мозга? Ответ экспертаВ Москве сейчас дымно из-за лесных пожаров
Врач-невролог, член Ассоциации междисциплинарной медицины Галина Чудинская предупредила, что смог от лесных пожаров в Рязанской области, накрывший Москву, вреден для мозга.
Такая ситуация чревата гипоксией. «Гипоксия возникает из-за повышения парциального давления углекислого газа, наличия угарных примесей и, соответственно, снижения парциального давления кислорода. Это приводит к уменьшению образования АТФ (аденозинтрифосфата — источника энергии для клеток) в клетках мозга, из-за чего снижается работоспособность», — рассказала врач.
Особенно подвержены опасности люди с нарушением кровоснабжения: пожилые, гипертоники, гипотоники, а также дети.
Врач посоветовала проводить как можно меньше времени на улице, на открытом воздухе.