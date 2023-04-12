Чем опасна для здоровья диета "один приём пищи в день"

В ходе одного из исследований эксперты рассмотрели влияние «Омада» на людей. В рамках эксперимента участникам давали одинаковое количество калорий ежедневно в течение всего периода исследования. И половину этого периода добровольцы съедали все эти калории за один приём пищи.

Когда участники исследования ели только один раз в день, у них сильнее снижалась масса тела и жировая масса. Но при этом у них также было более значительное снижение мышечной массы и плотности костей. Это может способствовать снижению мышечной функции, повышенному риску переломов костей, если соблюдать подобную диету длительное время.

А вот исследования на животных дали противоречивые результаты. Так, выяснилось, что мыши, которые ели один раз в день, набирали больше веса, чем те, кто ел несколько раз в день.

Из других недостатков подобной диеты можно выделить возможность недополучения всех необходимых веществ. Из-за дефицита белка, клетчатки, основных витаминов и минералов может снизиться мышечная масса, появиться запоры, ухудшиться здоровье кишечника.

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