Чем опасно частое употребление разливного пива

Любой продукт, который при покупке не закрыт герметично, — неважно, пиво это или другой напиток либо какая-то пища, — он может быть опасен с точки зрения санитарно-гигиенических требований. Пиво, как и любой другой пищевой продукт, — хорошая питательная среда для болезнетворных микробов