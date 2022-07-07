Чем опасно частое употребление разливного пива

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Чем опасно частое употребление разливного пиваИ любых негерметично закрытых продуктов
Разливные пенные напитки можно найти почти везде. Однако частое их употребление может привести к неприятным последствиям, как например к пищевому отравлению, о чем сообщает “Москва 24” со ссылкой на врача-диетолога, аллерголога-иммунолога Марину Аплетаеву.
По словам Аплетаевой, это относится к любым негерметичным продуктам, потому что при их покупке нельзя проверить качество санитарной обработки кранов и тары, где хранится продукт.
Любой продукт, который при покупке не закрыт герметично, — неважно, пиво это или другой напиток либо какая-то пища, — он может быть опасен с точки зрения санитарно-гигиенических требований. Пиво, как и любой другой пищевой продукт, — хорошая питательная среда для болезнетворных микробов
Марина Аплетаева
Врач-диетолог
Поэтому при несвоевременной обработке поверхностей кранов продавцами в дополнение к пенному напитку вы рискуете “получить” отравление.
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