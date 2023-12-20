Чем опасно для здоровья пробуждение по будильнику

Чем опасно для здоровья пробуждение по будильникуВыяснили учёные
Новое исследование показало, что из-за будильника у человека может повышаться кровяное давление. Это, в свою очередь, повышает вероятность возникновения инсульта и сердечного приступа.
Студентка-медик Ёнсу Ким выяснила, как вынужденное пробуждение — например, по будильнику на телефоне — способствует утреннему скачку артериального давления. Известно, что такой скачок давления по утрам является фактором риска инфаркта миокарда и инсульта.
Результаты исследования показали, что у тех, кто просыпался по будильнику, кровяное давление было на 74% выше, чем у тех, кто просыпался естественным образом.
Если скачок артериального давления утром будет слишком сильным, это может активировать симпатическую нервную систему, которая вызывает реакцию «бей или беги». Другими словами, организм перейдёт в состояние стресса. Это создаст нагрузку на сердце, может привести к усталости, одышке, беспокойству, ригидности (жёсткости) шеи и (в острой форме) кровотечению из носа, головным болям.
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