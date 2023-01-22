Чем опасно повышенное давление, если его не заметить

Если человек вовремя не определит наличие повышенного давления, это значительно повышает риск развития опасных осложнений, в том числе инфаркта и инсульта, рассказал в беседе врач.

Сосудистые заболевания часто возникают “в тесной связи с бессимптомным течением гипертонии”. Он посоветовал всем не забывать запоминать параметры своего артериального давления, чтобы в этом случае вовремя обнаружить отклонение от нормы.

Так, по его словам, симптомы обычно проявляются головной болью, головокружением, шумом в ушах, мушками перед глазами, тошнотой, рвотой, болью в груди и одышкой.

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