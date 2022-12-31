Чем опасно регулярное употребление шампанского для мозга

Врач отметил, что шампанское опьяняет намного быстрее, нежели красное или белое вино: “ученые предполагают, что это происходит из-за углекислого газа, содержащегося в пузырьках, который ускоряет всасывание алкоголя в кишечнике. Кстати, углекислый газ, который образуется в результате добавления дополнительного сахара и дрожжей в процессе брожения, может также повредить зубную эмаль”

Специалист добавил, что при употреблении алкоголя "замедляется" метаболизм других питательных веществ, необходимых для энергии вашего организма. По его словам, основной вред здоровью наносит этанол, содержащийся в алкоголе.

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