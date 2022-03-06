Чем опасны частые запоры для мозга

Фитнес и здоровье
Вчера в 23:02
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Чем опасны частые запоры для мозгаОни могут быть связаны с деменцией
Исследователи из Парижского университета заявили, что частые запоры могут говорить о высоком риске развития болезни Альцгеймера. Это болезнь, при которой страдает мозг.
Авторы новой научной работы изучили медицинские записи 40 тысяч пациентов с болезнью Альцгеймера в Великобритании и Франции. Данные сравнили с данными здоровых людей. Анализ показал, что ещё до наступления болезни у членов первой группы чаще наблюдались потеря слуха, нарушения сна, депрессия и запор.
Учёные предположили, что на запор могут влиять недостаток пищевых волокон, нехватка жидкости, малоподвижность. А питание и образ жизни являются факторами развития болезни Альцгеймера. То есть всё взаимосвязано. Поэтому лучшей профилактикой будут правильное питание и повышенная активность.
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Источник: Газета.ру