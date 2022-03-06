Чем опасны частые запоры для мозга

Авторы новой научной работы изучили медицинские записи 40 тысяч пациентов с болезнью Альцгеймера в Великобритании и Франции. Данные сравнили с данными здоровых людей. Анализ показал, что ещё до наступления болезни у членов первой группы чаще наблюдались потеря слуха, нарушения сна, депрессия и запор.

Учёные предположили, что на запор могут влиять недостаток пищевых волокон, нехватка жидкости, малоподвижность. А питание и образ жизни являются факторами развития болезни Альцгеймера. То есть всё взаимосвязано. Поэтому лучшей профилактикой будут правильное питание и повышенная активность.

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