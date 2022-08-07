Чем опасны для здоровья домашние алкогольные настойки

Врач отметила, что изготовления «хорошего» спиртного необходимо специальное оборудование. Кроме того, нужно соблюдать определённые технологические нормы.

«Начнём с того, что в принципе никому не полезен алкоголь. В домашних винах много эфирных и сивушных масел, они небезопасны для поджелудочной железы и почек, дают большую нагрузку на все системы и органы», — цитирует «Газета.ру» специалиста.

В настойке также может быть слишком много сахара. А это способно усилить воспалительные процессы и повысить риск развития диабета. Помимо этого, велик риск появления в напитке патогенной микрофлоры, что грозит отравлением.