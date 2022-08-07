Чем опасны для здоровья домашние алкогольные настойки

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Чем опасны для здоровья домашние алкогольные настойкиЛучше купить спиртное в магазине
Врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала журналистам, что употребление домашних алкогольных настроек может нанести серьёзный вред здоровью.
Врач отметила, что изготовления «хорошего» спиртного необходимо специальное оборудование. Кроме того, нужно соблюдать определённые технологические нормы.
«Начнём с того, что в принципе никому не полезен алкоголь. В домашних винах много эфирных и сивушных масел, они небезопасны для поджелудочной железы и почек, дают большую нагрузку на все системы и органы», — цитирует «Газета.ру» специалиста.
В настойке также может быть слишком много сахара. А это способно усилить воспалительные процессы и повысить риск развития диабета. Помимо этого, велик риск появления в напитке патогенной микрофлоры, что грозит отравлением.