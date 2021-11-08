Чем опасны для здоровья фруктовые косточки

Чем опасны для здоровья фруктовые косточкиНа самом деле некоторые из них даже могут привести к смерти
Хотя многие считают, что употребление в пищу семян и косточек оказывает лечебный эффект, это совсем не так. По словам специалистов, косточки могут содержать полезные вещества, но по сравнению с витаминами, клетчаткой в мякоти их воздействие незначительно. Поэтому людям нельзя есть эти части фруктов и овощей.
Более того, поедание некоторых семян и косточек может привести к отравлению или даже летальному исходу. А ещё они могут повлиять на работу организма. К примеру, виноградные косточки в больших количествах при употреблении их в течение длительного времени препятствуют усвоению белка организмом, а семена граната вредят кишечнику и желудку. Косточки же яблок, груш, персиков, абрикосов, слив, вишни, мушмулы ядовиты для человека: они содержат цианид. Если съесть их слишком много, то это приведёт к головокружению, рвоте или даже к смерти.