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Чем опасны для здоровья фруктовые косточки

На самом деле некоторые из них даже могут привести к смерти

Существует мнение, что есть фруктовые косточки - полезно. Однако, как утверждается в статье китайского издания Sina, оно ошибочно. Подробнее рассказало «ИноСМИ».