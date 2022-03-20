Чем опасны для здоровья перепады настроения

Специалист говорила о гипертиреозе — заболевании щитовидной железы, при котором орган вырабатывает избыточное количество тиреоидных гормонов (Т3 и Т4). Из-за этого все внутренние процессы организма ускоряются.

По словам врача, стоит обратить внимание, если человек в любом возрасте вдруг начинает терять в весе, ощущает, что ему всё время жарко, потеет. Может участиться сердцебиение, начинают трястись руки. «Самое главное, меняется поведение: то, что раньше практически не раздражало, а проходило, теперь люди начинают возмущаться, начинают плакать бесконечно, ссориться с родственниками», — рассказала врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по поводу здоровья посоветуйтесь со специалистом.