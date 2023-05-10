Чем опасны для здоровья тыквенные семечки

В то же время тыквенные семечки могут представлять опасность для некоторых людей. К примеру, для тех, у кого аллергия на орехи и семена. Также в тыквенных семечках могут находиться токсичные вещества вроде кадмия и свинца. При употреблении большого количества тыквенных семечек у некоторых людей могут начаться проблемы с желудком. Ну и ещё в таких семечках довольно много калорий, поэтому они могут привести к ожирению.

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