Чем опасны для здоровья тыквенные семечки

Чем опасны для здоровья тыквенные семечкиЛюдям с определёнными болезнями их есть нельзя
Тыквенные семечки обладают как плюсами, так и минусами для здоровья. И некоторым стоит употреблять их с осторожностью.
С одной стороны, употребление семечек тыквы имеет ряд преимуществ для здоровья. Это улучшение здоровья сердца, укрепление иммунитета, снижение риска развития рака, уменьшение воспаления, улучшение настроения, снижение уровня стресса.
В то же время тыквенные семечки могут представлять опасность для некоторых людей. К примеру, для тех, у кого аллергия на орехи и семена. Также в тыквенных семечках могут находиться токсичные вещества вроде кадмия и свинца. При употреблении большого количества тыквенных семечек у некоторых людей могут начаться проблемы с желудком. Ну и ещё в таких семечках довольно много калорий, поэтому они могут привести к ожирению.
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