Чем опасны конфеты с алкоголем

Валентина Скрябина, заведующая клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения, рассказала, что имеющим проблемы с алкоголем россиянам, а также тем, кто лечился от алкогольной зависимости, вообще не стоит употреблять такого рода сладости. Дело в том, что последствием, скорее всего, будет не опьянение, а гипергликемический шок, “возникающий при значительном повышении уровня глюкозы в крови”.

В то же время Антонина Стародубова, главный диетолог столичного департамента здравоохранения, отметила, что все конфеты имеют высокое содержание сахара. Поэтому лучше иногда включать их в рацион, например по праздникам.

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