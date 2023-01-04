Чем опасны конфеты с алкоголем

Чем опасны конфеты с алкоголемРассказывают врачи
Конфеты с алкоголем могут привести к гипергликемии. Сладости с алкоголем могут привести не только к небольшому опьянению, сообщают РИА Новости со ссылкой на врачей, но и к гипергликемии, то есть к повышению уровня сахара в крови.
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Валентина Скрябина, заведующая клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения, рассказала, что имеющим проблемы с алкоголем россиянам, а также тем, кто лечился от алкогольной зависимости, вообще не стоит употреблять такого рода сладости. Дело в том, что последствием, скорее всего, будет не опьянение, а гипергликемический шок, “возникающий при значительном повышении уровня глюкозы в крови”.
В то же время Антонина Стародубова, главный диетолог столичного департамента здравоохранения, отметила, что все конфеты имеют высокое содержание сахара. Поэтому лучше иногда включать их в рацион, например по праздникам.
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