Чем опасны самые популярные диеты

Диетолог посоветовала быть более внимательными с диетами, которые рассчитаны на дефицит калорий. Потому что человек потребляет калории даже, когда просто сидит и ничего не делает. Так, опускать количество калорий ниже необходимого минимума нельзя, пояснила диетолог.

Однако это далеко не все, ведь, по мнению Соломатиной, не менее опасны и несбалансированные диеты. Она приводит в пример вегетарианство, и оно действительно полезно “неделю или месяц”, но в долгосрочной перспективе это уже перестает быть полезно. Соломатина объясняет это тем, что белок, витамин В12 и железо необходимы нашему организму, а их нехватка может привести к ухудшениям со стороны нервной и иммунной систем. То есть нашему организму нужен полный “спектр” питания, чтобы нормально функционировать, нельзя употреблять что-то одно.

Диетолог предупреждает и о популярной нынче кето-диете. По ее словам, она подходит лишь небольшому проценту людей, организм которых лучше окисляет жиры. Однако и она может навредить, если на жиры будет сделан больший упор, потому что жиры будут сгорать с выделением токсичных для организма веществ.