Чем опасны сигареты с ментолом для молодёжи

Эксперты выяснили также, что молодые люди, которые выбирали сигареты с ментолом, курили за последние 30 дней на 2,8 дня больше. Вероятность никотиновой зависимости при этом у них повышалась на 8 процентов, а риск стать курильщиком - на 38 процентов. Те же, кто перешёл на сигареты без ароматизаторов, курили на 3,6 дня меньше, имели менее сильную зависимости от никотина (на 3 процента меньше) и меньше шансов стать в дальнейшем курильщиками (на 47 процентов меньше).

В целом, согласно полученным результатам, сигареты с ментолом способствуют увеличению частоты курения, стремительному формированию никотиновой зависимости, а также затрудняют отказ от курения у молодёжи.

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