Чем опасны сигареты с ментолом для молодёжи

Чем опасны сигареты с ментолом для молодёжиВыяснили американские учёные
Специалисты из Школы общественного здравоохранения и науки о долголетии Герберта Вертхайма Калифорнийского университета в Сан-Диего изучили данные за 2013-2019 годы о 1092 подростках в возрасте от 12 до 17 лет. Оказалось, что число курильщиков сигарет с ментолом увеличилось на 56 процентов, а сами сигареты вызвали у них сильную зависимость.
Ведущий автор исследования Эрик Лис отмечает, что из-за приятного вкуса ментола человек может глубже вдыхать дым, дольше его удерживать в лёгких. За счёт этого количество никотина, поступающего в организм за одну затяжку, тоже увеличится. В результате физическая зависимость от никотина у курящего только усилится.
Эксперты выяснили также, что молодые люди, которые выбирали сигареты с ментолом, курили за последние 30 дней на 2,8 дня больше. Вероятность никотиновой зависимости при этом у них повышалась на 8 процентов, а риск стать курильщиком - на 38 процентов. Те же, кто перешёл на сигареты без ароматизаторов, курили на 3,6 дня меньше, имели менее сильную зависимости от никотина (на 3 процента меньше) и меньше шансов стать в дальнейшем курильщиками (на 47 процентов меньше).
В целом, согласно полученным результатам, сигареты с ментолом способствуют увеличению частоты курения, стремительному формированию никотиновой зависимости, а также затрудняют отказ от курения у молодёжи.
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