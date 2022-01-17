Чем отличаются симптомы коронавируса штаммов омикрон и дельта - полный список

Чем отличаются симптомы коронавируса штаммов омикрон и дельта - полный списокОб этом рассказывает пользователь Medium
Согласно вашингтонскому отчёту, при омикроне в сравнении с дельтой человек чаще сталкивается с температурой, кашлем, головной болью, болями в мышцах. С той же частотой, что и при дельте, пациенты жалуются при этом на тошноту, одышку. В случае с дельтой учёные проанализировали данные 16641 человек, с омикроном - 405 человек.
Вместе с тем в Великобритании (проект ZOE COVID Study) отмечают другие симптомы болезни. Это насморк, головная боль, слабость и усталость, чихание, боль в горле, першение. Кроме того, различий между вариантами «дельта» и «омикрон» учёные не выявили. Это можно увидеть на графике ниже.
По мнению автора, разница в отчётах объясняется довольно просто. Вероятнее всего, в отчёте США указано больше первичных инфекций среди привитых пациентов, в отчёте британских специалистов - больше прорывных инфекций. Кроме того, отличия и в частоте прорывных инфекций.
В вашингтонском документе прорывные - это 55 процентов всех выявленных случаев омикрона, а по Британии данных в открытом доступе пока нет. При этом известно, что в середине декабря прорывные инфекции там давали 77 процентов случаев выявления омикрона. В результате получается, что данные, полученные в США, по большей части говорят о симптомах среди непривитых, а полученные в Великобритании - среди привитых.
Если же говорить об исследованиях других стран, то частично признаки омикрона там схожи с теми, что уже были представлены ранее.
Согласно норвежскому исследованию, у 80 человек с омикроном встречались чаще всего насморк и заложенность носа, слабость, боль в горле, головная боль. Вместе с тем нередко жаловались пациенты на кашель, головную боль.
Обзор CDC продемонстрировал, что чаще всего пациенты жалуются при омикроне на насморк и усталость. Ещё практически у всех был кашель, температура, одышка.
Препринт из ЮАР показал, что у всех заболевших был сухой кашель и практически у всех - боль в горле, насморк, усталость.
Наконец, результаты исследования Discovery Health (ЮАР) показали, что самыми частыми симптомами среди заболевших были заложенность носа, сухой кашель, першение в горле, боле в пояснице, в мышцах.
Ранее в результате прорывных инфекций возникали симптомы, характерные для лёгкой простуды. Это доказывают данные ниже.
Если же говорить об омикроне, то здесь ситуация такая, что среди молодых людей заболевших больше, при этом перенёсшие инфекцию и привитые заражаются также чаще. Вероятнее всего, по мнению автора, в этом и состоит причина «мягкой» симптоматики этого варианта коронавируса, о чём так часто сейчас говорят.
В то же время среди непривитых признаки наблюдаются вполне стандартные. Это температура, боли в мышцах, кашель, тошнота, одышка, исчезновение обоняния.
Ниже можно увидеть, насколько сильно симптомы омикрона отличаются от симптомов дельты. Анализировались при этом 182 тысячи случаев омикрона и 88 тысяч случаев варианта «дельта». Видно, что признаки при обоих штаммах почти идентичны.
При этом нужно знать, что это симптомы именно прорывных и повторных инфекций. То есть практически все участники либо были вакцинированы, либо уже переболели коронавирусом.
В то же время исследования показывают постепенное увеличение среди заболевших ковидом пациентов, прошедших вакцинацию. Вместе с тем такие пациенты гораздо реже попадают в больницу и переносят в целом инфекцию легче. Убедиться в этом можно благодаря графикам ниже, где указаны данные по канадской провинции Онтарио.
Вместе с тем постепенно омикрон становится схож с простудой. Так, в декабре, как отмечает ZOE, каждой второй болезнью с признаками простуды оказывался COVID-19.
Если же говорить о симптомах в целом, то они следующие. У привитых (и, скорее всего, у переболевших) людей будут наблюдаться чаще всего насморк, заложенность носа, чихание, головная боль, слабость, першение либо боли в горле.
У непривитых это кашель, температура, головная боль, першение либо боли в горле, ощущение слабости, разбитости, мышечные боли.
Обоняние также может пропасть. Однако встречается это реже, чем при других вариантах ковида (в 15-20 процентах случаев).
Одышка также может возникать при омикроне. Может он стать причиной и пневмонии.
При этом каких-то особых симптомов, по которым можно было бы отличить омикрон от остальных штаммов, нет. Поэтому, по мнению автора, в ближайшие несколько месяцев необходимо будет воспринимать ОРВИ как потенциальный коронавирус.
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