Фитнес и здоровье
Сегодня в 16:25
4 мин.

Чем отличаются симптомы коронавируса штаммов омикрон и дельта - полный список

Об этом рассказывает пользователь Medium
Омикрон появился не так давно, однако о его симптомах знают ещё не все. В то же время учёные из разных стран сообщают о самых разных признаках заболевания. Подробнее - в статье.
Чем отличаются симптомы коронавируса штаммов омикрон и дельта - полный список

Согласно вашингтонскому отчёту, при омикроне в сравнении с дельтой человек чаще сталкивается с температурой, кашлем, головной болью, болями в мышцах. С той же частотой, что и при дельте, пациенты жалуются при этом на тошноту, одышку. В случае с дельтой учёные проанализировали данные 16641 человек, с омикроном - 405 человек.

1 / 1

Вместе с тем в Великобритании (проект ZOE COVID Study) отмечают другие симптомы болезни. Это насморк, головная боль, слабость и усталость, чихание, боль в горле, першение. Кроме того, различий между вариантами «дельта» и «омикрон» учёные не выявили. Это можно увидеть на графике ниже.

1 / 1

По мнению автора, разница в отчётах объясняется довольно просто. Вероятнее всего, в отчёте США указано больше первичных инфекций среди привитых пациентов, в отчёте британских специалистов - больше прорывных инфекций. Кроме того, отличия и в частоте прорывных инфекций.

В вашингтонском документе прорывные - это 55 процентов всех выявленных случаев омикрона, а по Британии данных в открытом доступе пока нет. При этом известно, что в середине декабря прорывные инфекции там давали 77 процентов случаев выявления омикрона. В результате получается, что данные, полученные в США, по большей части говорят о симптомах среди непривитых, а полученные в Великобритании - среди привитых.

Если же говорить об исследованиях других стран, то частично признаки омикрона там схожи с теми, что уже были представлены ранее.

Согласно норвежскому исследованию, у 80 человек с омикроном встречались чаще всего насморк и заложенность носа, слабость, боль в горле, головная боль. Вместе с тем нередко жаловались пациенты на кашель, головную боль.

Обзор CDC продемонстрировал, что чаще всего пациенты жалуются при омикроне на насморк и усталость. Ещё практически у всех был кашель, температура, одышка.

Препринт из ЮАР показал, что у всех заболевших был сухой кашель и практически у всех - боль в горле, насморк, усталость.

Наконец, результаты исследования Discovery Health (ЮАР) показали, что самыми частыми симптомами среди заболевших были заложенность носа, сухой кашель, першение в горле, боле в пояснице, в мышцах.

Ранее в результате прорывных инфекций возникали симптомы, характерные для лёгкой простуды. Это доказывают данные ниже.

1 / 1

Если же говорить об омикроне, то здесь ситуация такая, что среди молодых людей заболевших больше, при этом перенёсшие инфекцию и привитые заражаются также чаще. Вероятнее всего, по мнению автора, в этом и состоит причина «мягкой» симптоматики этого варианта коронавируса, о чём так часто сейчас говорят.

В то же время среди непривитых признаки наблюдаются вполне стандартные. Это температура, боли в мышцах, кашель, тошнота, одышка, исчезновение обоняния.

Ниже можно увидеть, насколько сильно симптомы омикрона отличаются от симптомов дельты. Анализировались при этом 182 тысячи случаев омикрона и 88 тысяч случаев варианта «дельта». Видно, что признаки при обоих штаммах почти идентичны.

1 / 1

При этом нужно знать, что это симптомы именно прорывных и повторных инфекций. То есть практически все участники либо были вакцинированы, либо уже переболели коронавирусом.

1 / 1

В то же время исследования показывают постепенное увеличение среди заболевших ковидом пациентов, прошедших вакцинацию. Вместе с тем такие пациенты гораздо реже попадают в больницу и переносят в целом инфекцию легче. Убедиться в этом можно благодаря графикам ниже, где указаны данные по канадской провинции Онтарио.

1 / 2

Вместе с тем постепенно омикрон становится схож с простудой. Так, в декабре, как отмечает ZOE, каждой второй болезнью с признаками простуды оказывался COVID-19.

1 / 1

Если же говорить о симптомах в целом, то они следующие. У привитых (и, скорее всего, у переболевших) людей будут наблюдаться чаще всего насморк, заложенность носа, чихание, головная боль, слабость, першение либо боли в горле.

У непривитых это кашель, температура, головная боль, першение либо боли в горле, ощущение слабости, разбитости, мышечные боли.

Обоняние также может пропасть. Однако встречается это реже, чем при других вариантах ковида (в 15-20 процентах случаев).

Одышка также может возникать при омикроне. Может он стать причиной и пневмонии.

При этом каких-то особых симптомов, по которым можно было бы отличить омикрон от остальных штаммов, нет. Поэтому, по мнению автора, в ближайшие несколько месяцев необходимо будет воспринимать ОРВИ как потенциальный коронавирус.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Medium
Новости партнеров
Новости партнеров