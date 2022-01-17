Чем отличаются симптомы коронавируса штаммов омикрон и дельта - полный список

По мнению автора, разница в отчётах объясняется довольно просто. Вероятнее всего, в отчёте США указано больше первичных инфекций среди привитых пациентов, в отчёте британских специалистов - больше прорывных инфекций. Кроме того, отличия и в частоте прорывных инфекций.

В вашингтонском документе прорывные - это 55 процентов всех выявленных случаев омикрона, а по Британии данных в открытом доступе пока нет. При этом известно, что в середине декабря прорывные инфекции там давали 77 процентов случаев выявления омикрона. В результате получается, что данные, полученные в США, по большей части говорят о симптомах среди непривитых, а полученные в Великобритании - среди привитых.

Если же говорить об исследованиях других стран, то частично признаки омикрона там схожи с теми, что уже были представлены ранее.

Согласно норвежскому исследованию, у 80 человек с омикроном встречались чаще всего насморк и заложенность носа, слабость, боль в горле, головная боль. Вместе с тем нередко жаловались пациенты на кашель, головную боль.

Обзор CDC продемонстрировал, что чаще всего пациенты жалуются при омикроне на насморк и усталость. Ещё практически у всех был кашель, температура, одышка.

Препринт из ЮАР показал, что у всех заболевших был сухой кашель и практически у всех - боль в горле, насморк, усталость.

Наконец, результаты исследования Discovery Health (ЮАР) показали, что самыми частыми симптомами среди заболевших были заложенность носа, сухой кашель, першение в горле, боле в пояснице, в мышцах.

Ранее в результате прорывных инфекций возникали симптомы, характерные для лёгкой простуды. Это доказывают данные ниже.