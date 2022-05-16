Чем овсянка полезна для здоровья

Сегодня в 17:07
1 мин.
Чем овсянка полезна для здоровьяЕсть 4 пункта
Овсянка уже давно считается идеальным блюдом для завтрака. Однако не все люди знают, чем конкретно она полезна. Издание Eat this, not that выпустило материал об этом.
- Овсянка может улучшить ваши спортивные результаты.
Хотите зарядиться энергией перед следующей тренировкой? Вместо протеинового батончика или коктейля попробуйте съесть овсянку.
- Овсянка может улучшить здоровье сердца.
Как объяснил практикующий клинический диетолог, овсянка богата растворимой клетчаткой бета-глюканом. Многочисленные исследования связывают клетчатку со здоровьем сердечно-сосудистой системы.
- Овсянка может улучшить ваше пищеварение.
Дело снова в клетчатке.
- Овсянка может улучшить вашу иммунную систему.
Это опять связан с клетчаткой и её пользой для кишечника. Микробиом кишечника же очень влияет на иммунную систему.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.