Фитнес и здоровье
Сегодня в 17:07
1 мин.

Чем овсянка полезна для здоровья

Есть 4 пункта
Овсянка уже давно считается идеальным блюдом для завтрака. Однако не все люди знают, чем конкретно она полезна. Издание Eat this, not that выпустило материал об этом.
Чем овсянка полезна для здоровья
  1. Овсянка может улучшить ваши спортивные результаты.

Хотите зарядиться энергией перед следующей тренировкой? Вместо протеинового батончика или коктейля попробуйте съесть овсянку.

  1. Овсянка может улучшить здоровье сердца.

Как объяснил практикующий клинический диетолог, овсянка богата растворимой клетчаткой бета-глюканом. Многочисленные исследования связывают клетчатку со здоровьем сердечно-сосудистой системы.

  1. Овсянка может улучшить ваше пищеварение.

Дело снова в клетчатке.

  1. Овсянка может улучшить вашу иммунную систему.

Это опять связан с клетчаткой и её пользой для кишечника. Микробиом кишечника же очень влияет на иммунную систему.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров