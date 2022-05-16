Чем овсянка полезна для здоровья

Овсянка может улучшить ваши спортивные результаты.

Хотите зарядиться энергией перед следующей тренировкой? Вместо протеинового батончика или коктейля попробуйте съесть овсянку.

Овсянка может улучшить здоровье сердца.

Как объяснил практикующий клинический диетолог, овсянка богата растворимой клетчаткой бета-глюканом. Многочисленные исследования связывают клетчатку со здоровьем сердечно-сосудистой системы.

Овсянка может улучшить ваше пищеварение.

Дело снова в клетчатке.

Овсянка может улучшить вашу иммунную систему.

Это опять связан с клетчаткой и её пользой для кишечника. Микробиом кишечника же очень влияет на иммунную систему.

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