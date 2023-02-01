Чем печенье, чипсы и другие вредные продукты опасны для мозга

К снижению когнитивных (мыслительных) функций могут привести многие факторы. Например, генетика или социально-экономическая ситуация. Сюда же относится нездоровое питание.

Два недавних крупных исследования продемонстрировали, что при употреблении продуктов с высокой степенью переработки может повыситься вероятность развития деменции и усугубиться снижение когнитивных функций с возрастом. Правда, в ходе другого исследования выяснилось, что при потреблении подобной пищи у людей старше 60 лет когнитивные функции не ухудшались.

В рамках исследования, проведённого в декабре 2022 года, учёные сравнивали скорость снижения когнитивных функций у людей в течение восьми лет. Все группы людей потребляли ультраобработанные продукты в разных количествах. В результате у тех, кто в начале исследования ел больше вредных продуктов, немного сильнее снизились когнитивные функции по сравнению с теми, кто вообще не ел такую пищу или кто ел её мало.