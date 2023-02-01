Чем печенье, чипсы и другие вредные продукты опасны для мозга

Чем печенье, чипсы и другие вредные продукты опасны для мозгаИ об этом известно уже давно
Оказывается, из-за неправильного питания в мозге могут происходить изменения. И это может способствовать появлению нарушений в работе мозга.
Фото: The Food Institute
К снижению когнитивных (мыслительных) функций могут привести многие факторы. Например, генетика или социально-экономическая ситуация. Сюда же относится нездоровое питание.
Два недавних крупных исследования продемонстрировали, что при употреблении продуктов с высокой степенью переработки может повыситься вероятность развития деменции и усугубиться снижение когнитивных функций с возрастом. Правда, в ходе другого исследования выяснилось, что при потреблении подобной пищи у людей старше 60 лет когнитивные функции не ухудшались.
В рамках исследования, проведённого в декабре 2022 года, учёные сравнивали скорость снижения когнитивных функций у людей в течение восьми лет. Все группы людей потребляли ультраобработанные продукты в разных количествах. В результате у тех, кто в начале исследования ел больше вредных продуктов, немного сильнее снизились когнитивные функции по сравнению с теми, кто вообще не ел такую пищу или кто ел её мало.
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В ходе другого исследования примерно у 1 из 120 людей, которые ели много ультрапереработанных продуктов, диагностировали деменцию в течение 10 лет. А из тех, кто потреблял мало такой пищи или совсем её не ел, этот показатель составил 1 из 170.
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