Чем полезен томатный сок для здоровья

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Чем полезен томатный сок для здоровьяПоказали исследования
Хотя нет такого продукта, который спас бы вас от рака, некоторые вещества могут оказывать некоторое влияние на защиту организма от этой болезни. Недавнее исследование показало такой эффект для одного вещества, содержащегося в томатах.
Дело в том, что помидоры содержат ликопин, который помогает снизить риск развития нескольких видов рака, включая рак предстательной железы. Данное вещество может даже быть эффективно в уничтожении раковых клеток, как показало одно исследование. Аналогичные результаты были получены и в другой научной работе, которая показала, что ликопин останавливает рост раковых клеток у людей.
Это, впрочем, не означает, что больные раком должны отказаться от лечения и просто пить томатный сок, однако полезно знать о свойствах ликопина. Специалисты утверждают, что его наиболее эффективно употреблять именно из сока.
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