Чем полезен томатный сок для здоровья

Дело в том, что помидоры содержат ликопин, который помогает снизить риск развития нескольких видов рака, включая рак предстательной железы. Данное вещество может даже быть эффективно в уничтожении раковых клеток, как показало одно исследование. Аналогичные результаты были получены и в другой научной работе, которая показала, что ликопин останавливает рост раковых клеток у людей.

Это, впрочем, не означает, что больные раком должны отказаться от лечения и просто пить томатный сок, однако полезно знать о свойствах ликопина. Специалисты утверждают, что его наиболее эффективно употреблять именно из сока.

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