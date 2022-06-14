Чем полезен витамин А и что будет с организмом при его недостатке

Чем полезен витамин А и что будет с организмом при его недостаткеОбъясняют специалисты
Вообще витамины и минералы играют важную роль в поддержании здоровья человека. В частности, они помогают осуществлять обмен веществ. Существуют две разновидности витаминов: жирорастворимые и водорастворимые. Первые накапливаются в организме, а избыток вторых выводится вместе с мочой. Витамин А относится к жирорастворимым, поэтому он может накапливаться в печени.
Важно получать достаточное количества витамина А, поскольку он отвечает за состояние глаз, кожи, зубов, костей. Также он влияет на репродуктивную и иммунную систему. Благодаря витамину А вы можете избавиться от язв в пищеварительном тракте, простуды, болезней мочевого пузыря, почек, лёгких, слизистых.
Если человеку не хватает витамина А, то у него возникают кожные болезни или куриная слепота. Также при дефиците могут быть следующие симптомы: ослабление иммунитета, проблемы с репродуктивным здоровьем, сухость кожи.
Получить этот витамин можно при употреблении таких продуктов, как яйца, лосось, тунец, йогурт, творог, печень, морковь, помидоры, шпинат, белокочанная капуста, цветной сладкий перец.
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