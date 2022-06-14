Чем полезен витамин А и что будет с организмом при его недостатке

Вообще витамины и минералы играют важную роль в поддержании здоровья человека. В частности, они помогают осуществлять обмен веществ. Существуют две разновидности витаминов: жирорастворимые и водорастворимые. Первые накапливаются в организме, а избыток вторых выводится вместе с мочой. Витамин А относится к жирорастворимым, поэтому он может накапливаться в печени.

Важно получать достаточное количества витамина А, поскольку он отвечает за состояние глаз, кожи, зубов, костей. Также он влияет на репродуктивную и иммунную систему. Благодаря витамину А вы можете избавиться от язв в пищеварительном тракте, простуды, болезней мочевого пузыря, почек, лёгких, слизистых.