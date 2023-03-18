Чем полезен японский чай матча

Матча традиционно используется в Японии для приготовления напитков. Учёные решили проверить, как она влияет на настроение и психическое состояние. Они давали порошок мышам, которые подвергались стрессу из-за социального изолирования.

Оказалось, что матча снижает депрессию и тревожность у грызунов. Это подтвердилось в тестах подвешивания за хвост.

Учёные выяснили, что матча активирует префронтальную кору головного мозга и прилежащее ядро. Эти области отвечают за регуляцию уровня дофамина — гормона и нейротрансмиттера, который повышает настроение и мотивацию. Блокировка дофаминовых рецепторов отменяла антидепрессивный эффект матчи.

Исследование может помочь в разработке новых антидепрессантов на основе натуральных компонентов.