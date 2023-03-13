Чем полезна для психики ностальгия

Ностальгия формируется из счастливых воспоминаний и тоски по прошлому. Часто она связана с различными сенсорными стимулами. Например, почувствовав запах осенних листьев, вы можете сильно затосковать по детству. Как выяснили нейробиологи, в ощущении ностальгии играют роль множество участков мозга. В том числе и те, что связаны с автобиографической памятью, саморефлексией, обработкой вознаграждения, эмоциональной регуляцией.

Ностальгию испытывают почти все люди. Но вот в процессе жизни её объекты могут меняться. В ходе исследования, которое провела психолог Кристина Ирен Батчо, выяснилось, что молодёжь сильнее, чем пожилые люди, ностальгирует по праздникам, домашним животным, игрушкам. В то же время старики чаще вспоминают о музыке.

Оказывается, ностальгия - это реакция организма на несчастье. Исследование, опубликованное в Journal of Personality and Social Psychology, продемонстрировало, что благодаря ностальгии укрепляются социальные связи людей, их отношение к самим себе становится более позитивным, а настроение - улучшается.