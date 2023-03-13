Чем полезна для психики ностальгия

Чем полезна для психики ностальгияВспоминайте чаще о счастливых моментах
Ностальгия - это то, что помогает человеку бороться с плохим настроением и с ощущением несчастья. По словам психологов, ностальгия представляет собой осознанную социальную эмоцию, где к сладости примешивается определённая горечь. Однако в целом эта эмоция - положительная.
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Ностальгия формируется из счастливых воспоминаний и тоски по прошлому. Часто она связана с различными сенсорными стимулами. Например, почувствовав запах осенних листьев, вы можете сильно затосковать по детству. Как выяснили нейробиологи, в ощущении ностальгии играют роль множество участков мозга. В том числе и те, что связаны с автобиографической памятью, саморефлексией, обработкой вознаграждения, эмоциональной регуляцией.
Ностальгию испытывают почти все люди. Но вот в процессе жизни её объекты могут меняться. В ходе исследования, которое провела психолог Кристина Ирен Батчо, выяснилось, что молодёжь сильнее, чем пожилые люди, ностальгирует по праздникам, домашним животным, игрушкам. В то же время старики чаще вспоминают о музыке.
Оказывается, ностальгия - это реакция организма на несчастье. Исследование, опубликованное в Journal of Personality and Social Psychology, продемонстрировало, что благодаря ностальгии укрепляются социальные связи людей, их отношение к самим себе становится более позитивным, а настроение - улучшается.
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Другие похожие исследования доказывают, что за счёт ностальгии укрепляется ощущение наполненности жизни смыслом, смягчается экзистенциальный страх смерти, повышается одухотворённость и уровень оптимизма.
Ностальгические воспоминания для борьбы с плохим настроением можно вызывать у себя и самостоятельно. Для этого вам нужно понять, что у вас вызывает такие воспоминания, а ещё пытаться создавать традиции и накапливать воспоминания.
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