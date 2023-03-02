Чем полезна для здоровья ходьба по лестницам

Так, к обычной ходьбе можно добавить подъём и спуск по лестнице. Такой вид нагрузки эффективен для укрепления иммунитета, улучшения общего самочувствия.

А обычную ходьбу можно обогатить движениями рук, хлопками.

По словам врача, во время ходьбы и выполнения дополнительных упражнений следует улыбаться. «Если мозг воспринимает нагрузку как игру, это подстёгивает иммунитет, организм вырабатывает эндорфины», — подчеркнул Агапкин.

Также он порекомендовал употреблять специальный кефирный напиток для укрепления иммунной системы. Специалист поделился рецептом: два стакана кефира, ложка мёда, половина чайной ложки молотого имбиря и четверть чайной ложки молотой корицы. Врач отметил, что всего стакан такого коктейля в день значительно улучшит не только микрофлору организма, но и иммунитет.