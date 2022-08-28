Чем полезна и опасна сметана: четыре пункта

Чем полезна и опасна сметана: четыре пунктаО них рассказала диетолог
Сертифицированный диетолог и автор нескольких книг, посвящённых правильному питанию, Лорен Манакер перечислила полезные и не очень свойства сметаны.
Укрепление сердца. По словам Манакер, молочные жиры в сметане связаны с более низкой вероятностью развития болезней сердца.
Насыщение организма. Если вы съедите даже небольшую миску сметаны, то останетесь сытыми надолго. Это происходит благодаря молочному жиру, который входит в состав этого продукта.
Улучшение здоровья кишечника. Определённые виды сметаны содержат живые бактерии, помогающие поддерживать кишечник в хорошем состоянии. Главное - обращать внимание на этикетку: на ней должно быть указано, что в сметане есть пробиотики.
Возникновение проблем с желудком. Если у вас есть непереносимость молочных продуктов, то лучше отказаться от сметаны. Дело в том, что она в этом случае только вызовет расстройство желудка.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.