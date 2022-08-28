Чем полезна и опасна сметана: четыре пункта

О них рассказала диетолог

Смена создаётся при помощи брожения бактерий или же при помощи добавления уксуса или другой кислоты в лёгкие сливки. По какой бы причине вы ни решили купить банку сметаны, вам обязательно нужно знать, что происходит с вашим организмом, когда вы её едите.