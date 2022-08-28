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Чем полезна и опасна сметана: четыре пункта

О них рассказала диетолог
Смена создаётся при помощи брожения бактерий или же при помощи добавления уксуса или другой кислоты в лёгкие сливки. По какой бы причине вы ни решили купить банку сметаны, вам обязательно нужно знать, что происходит с вашим организмом, когда вы её едите.
Чем полезна и опасна сметана: четыре пункта

Сертифицированный диетолог и автор нескольких книг, посвящённых правильному питанию, Лорен Манакер перечислила полезные и не очень свойства сметаны.

  1. Укрепление сердца. По словам Манакер, молочные жиры в сметане связаны с более низкой вероятностью развития болезней сердца.

  2. Насыщение организма. Если вы съедите даже небольшую миску сметаны, то останетесь сытыми надолго. Это происходит благодаря молочному жиру, который входит в состав этого продукта.

Чем полезна и опасна сметана: четыре пункта

  1. Улучшение здоровья кишечника. Определённые виды сметаны содержат живые бактерии, помогающие поддерживать кишечник в хорошем состоянии. Главное - обращать внимание на этикетку: на ней должно быть указано, что в сметане есть пробиотики.

  2. Возникновение проблем с желудком. Если у вас есть непереносимость молочных продуктов, то лучше отказаться от сметаны. Дело в том, что она в этом случае только вызовет расстройство желудка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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