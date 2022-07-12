Чем полезна кинза для организма

По словам экспертов, кинза помогает бороться с болезнями сердца, повышая в организме уровень «хорошего» холестерина и снижая уровень «плохого». Ссылаясь на исследования, они говорят, что кинза может даже помочь защитить кожу от вредных солнечных лучей и предотвратить тем самым её преждевременное старение.

В одном исследовании, опубликованном в British Journal of Nutrition, также было показано, что кинза стимулирует фермент, удаляющий сахар из крови, и обладает инсулиноподобной активностью. А ещё этой зелени приписывают успокаивающий эффект, снижение симптомов тревоги. И наконец приготовление пищи с семенами кинзы снижает уровень гетероциклических аминов в жареных говяжьих котлетах. Эти побочные продукты связаны с повышенным риском развития рака.

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