Чем полезно интервальное голодание при диабете второго типа

Согласно результатам нового исследования, пациенты достигли полной ремиссии диабета после применения диеты с интервальным голоданием.

"Диабет 2 типа - это не обязательно постоянное, пожизненное заболевание. Ремиссия диабета возможна, если пациенты похудеют, изменив свой рацион питания и привычки к физическим упражнениям", - говорит Донгбо Лю, один из авторов работы. "Наше исследование показывает, что интервальное голодание ... может привести к ремиссии диабета 2 типа, и эти результаты могут оказать большое влияние на более чем 537 миллионов взрослых людей во всем мире, страдающих от этого заболевания".

Ученые провели 3-месячное интервальное голодание среди 36 человек с диабетом и обнаружили, что почти 90% участников, включая тех, кто принимал сахароснижающие препараты и инсулин, после интервального голодания сократили прием лекарств от диабета.

При этом у 55% людей наступила ремиссия диабета, они прекратили прием лекарств от диабета и поддерживали его в течение как минимум одного года.

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