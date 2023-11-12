Чем полезны для здоровья фиолетовые овощи и фрукты

Вот как помогают улучшить здоровье баклажаны, свёкла, чернослив, краснокочанная капуста, ежевика, инжир, чёрный виноград, фиолетовая морковь, красный лук и другие фиолетовые продукты.

Защита от сахарного диабета. В ходе одного исследования выяснилось, что во всех фруктах и овощах содержатся антоцианы. Эти вещества предотвращают развитие диабета и других хронических болезней.

Борьба с раком. Фиолетовые ягоды помогают при раке предстательной железы, толстой кишки, молочной железы. Также при злокачественных опухолях полезны чёрный виноград, чёрный рис.

Защита от токсинов. Это происходит за счёт антоцианов. Также в чёрном и красном винограде много эллаговой кислоты, поддерживающей работу лёгких.