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Чем полезны для здоровья яблоки

Это отличный выбор для перекуса
Издание Eat this, not that рассказало, какие последствия для организма имеет регулярное употребление яблок.
Чем полезны для здоровья яблоки
  1. Они могут улучшить здоровье сердца.

Согласно исследованию 2019 года, у людей с умеренно высоким уровнем холестерина, которые потребляли два яблока в день, снизился уровень «плохого» холестерина и увеличилось расширение кровеносных сосудов.

  1. Яблоки могут снизить кровяное давление.

Исследование 2020 года показало, что продукты, богатые флавоноидами, в том числе яблоки, могут помочь снизить кровяное давление.

  1. Полезны кишечного микробиома.

Если верить исследованию 2017 года, потребление различных видов яблок увеличивает популяцию полезных актинобактерий в кишечнике.

  1. Могут улучшить здоровье зубов.

Согласно исследованию 2018 года, хотя употребление яблок не удаляет налёт с зубов, оно снижает жизнеспособность бактерий во рту.

  1. Яблоки могут улучшить ваше дыхание.

  2. И даже снизить риск некоторых видов рака.

По крайней мере об этом говорят несколько исследований.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по поводу питания и здоровья посоветуйтесь со специалистом. Считать отдельные продукты панацеей — неправильно.

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