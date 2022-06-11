Чем полезны для здоровья яблоки

Они могут улучшить здоровье сердца.

Согласно исследованию 2019 года, у людей с умеренно высоким уровнем холестерина, которые потребляли два яблока в день, снизился уровень «плохого» холестерина и увеличилось расширение кровеносных сосудов.

Яблоки могут снизить кровяное давление.

Исследование 2020 года показало, что продукты, богатые флавоноидами, в том числе яблоки, могут помочь снизить кровяное давление.

Полезны кишечного микробиома.

Если верить исследованию 2017 года, потребление различных видов яблок увеличивает популяцию полезных актинобактерий в кишечнике.

Могут улучшить здоровье зубов.

Согласно исследованию 2018 года, хотя употребление яблок не удаляет налёт с зубов, оно снижает жизнеспособность бактерий во рту.

Яблоки могут улучшить ваше дыхание. И даже снизить риск некоторых видов рака.

По крайней мере об этом говорят несколько исследований.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по поводу питания и здоровья посоветуйтесь со специалистом. Считать отдельные продукты панацеей — неправильно.