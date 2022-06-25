Чем полезны для здоровья яичные желтки

Они могут улучшить здоровье глаз.

Яичные желтки содержат лютеин, который, собственно, и придаёт им жёлтый оттенок. Эксперт говорит, что это вещество связано со здоровьем глаз.

Они дают вам белок для наращивания мышечной массы.

В желтке содержится почти половина белка всего яйца.

Они могут помочь здоровью сердца.

Желток содержит Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, которые, как было показано, способствуют укреплению здоровья сердца и снижают риск смерти от сердечных заболеваний.

Они могут укрепить кости.

Яичный желток является источником витамина D, а он помогает кальцию усваиваться и сохраняет кости здоровыми.

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