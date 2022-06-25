Чем полезны для здоровья яичные желтки

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Чем полезны для здоровья яичные желтки4 эффекта
Яичный белок и желток могут по-разному влиять на ваше здоровье. Издание Eat this, not that спросило у эксперта, чем именно полезны для здоровья желтки.
- Они могут улучшить здоровье глаз.
Яичные желтки содержат лютеин, который, собственно, и придаёт им жёлтый оттенок. Эксперт говорит, что это вещество связано со здоровьем глаз.
- Они дают вам белок для наращивания мышечной массы.
В желтке содержится почти половина белка всего яйца.
- Они могут помочь здоровью сердца.
Желток содержит Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, которые, как было показано, способствуют укреплению здоровья сердца и снижают риск смерти от сердечных заболеваний.
- Они могут укрепить кости.
Яичный желток является источником витамина D, а он помогает кальцию усваиваться и сохраняет кости здоровыми.
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