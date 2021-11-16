Фитнес и здоровье
Сегодня в 11:07
1 мин.

Чем полезны пробиотики и как их правильно выбирать

Рассказывает диетолог
Пробиотики - это полезные бактерии, которые улучшают пищеварение. Но не только. О других важных свойствах и о том, что необходимо помнить при выборе подобных добавок, - в материале Sözcü.
Чем полезны пробиотики и как их правильно выбирать

Как отмечает доктор Туба Гюнебак, которая также является экспертом в области питания и диетологии, пробиотики имеют шесть полезных для организма свойств.

  1. Укрепление иммунитета.
  1. Улучшение состояния кишечника.
  1. Поддержание хорошего эмоционального состояния. В том числе пробиотики препятствуют возникновению депрессии, тревоги, улучшают память.
  1. Предотвращение некоторых видов аллергии и экземы.
  1. Поддержание здоровья сердца.
  1. Облегчение похудения.
Чем полезны пробиотики и как их правильно выбирать

Но необходимо внимательно читать этикетки препаратов при выборе пробиотиков. Всё дело в том, что каждый пробиотик обладает определёнными функциями и может не подойти всем людям. Кроме того, в выбранном пробиотическом продукте должно быть достаточное число полезных бактерий.

Пробиотики рекомендуется принимать при заболеваниях ЖКТ, гипертонии, повреждении печени из-за алкоголя, внезапном снижении веса, аллергии, некоторых видах рака.

Если говорить о продуктах, в которых содержатся пробиотики, то их множество. Это кефир, домашний йогурт, квашеная капуста, темпе и натто, водный кефир (для вегетарианцев), чайный гриб, солёные огурцы, пахта, творог, сыры моцарелла и гауда, кумыс, буза, тархана, сок репы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
Новости партнеров
Новости партнеров