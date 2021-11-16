Чем полезны пробиотики и как их правильно выбирать

Чем полезны пробиотики и как их правильно выбиратьРассказывает диетолог
Как отмечает доктор Туба Гюнебак, которая также является экспертом в области питания и диетологии, пробиотики имеют шесть полезных для организма свойств.
- Укрепление иммунитета.
- Улучшение состояния кишечника.
- Поддержание хорошего эмоционального состояния. В том числе пробиотики препятствуют возникновению депрессии, тревоги, улучшают память.
- Предотвращение некоторых видов аллергии и экземы.
- Поддержание здоровья сердца.
- Облегчение похудения.
Но необходимо внимательно читать этикетки препаратов при выборе пробиотиков. Всё дело в том, что каждый пробиотик обладает определёнными функциями и может не подойти всем людям. Кроме того, в выбранном пробиотическом продукте должно быть достаточное число полезных бактерий.
Пробиотики рекомендуется принимать при заболеваниях ЖКТ, гипертонии, повреждении печени из-за алкоголя, внезапном снижении веса, аллергии, некоторых видах рака.
Если говорить о продуктах, в которых содержатся пробиотики, то их множество. Это кефир, домашний йогурт, квашеная капуста, темпе и натто, водный кефир (для вегетарианцев), чайный гриб, солёные огурцы, пахта, творог, сыры моцарелла и гауда, кумыс, буза, тархана, сок репы.
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