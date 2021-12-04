Чем полезны разные виды минеральной воды

По словам Степановой, в зависимости от химического состава минеральные воды подразделяются на столовые, лечебно-столовые и лечебные. В первых содержится минимум солей, во вторых концентрация солей в воде держится в интервале от 1 до 10 г/л, а в третьих солей больше всего. Столовые воды можно пить почти всем. А вот лечебные и лечебно-столовые — только в лечебно-профилактических целях.

Кроме того, Степанова выделила такие категории минеральных вод:

хлоридные (помогают при расстройствах ЖКТ);

гидрокарбонатные (снижают кислотность желудочного сока, полезны при наличии камней в почках);

сульфатные (полезны при сахарном диабете и ожирении);

смешанные (подходят при гастрите и язве желудка).

Ещё специалист отметила, что магниевое-сульфатные воды эффективны при запорах, заболеваниях желчевыводящих путей, атеросклерозе.

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