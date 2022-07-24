Чем полезны семечки подсолнуха

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Чем полезны семечки подсолнухаЕсть ряд особенностей
Эксперт по питанию рассказал, какие эффекты обеспечивает употребление в пищу семечек подсолнуха.
- Они могут помочь бороться с воспалением.
Семена подсолнечника содержат как мононенасыщенные, так и полиненасыщенные жиры. Их наличие в рационе может помочь уменьшить воспаление.
- Возможно придётся начать добавлять в блюда меньше соли.
Это справедливо, только если вы употребляете солёные семечки.
- Семечки могут помочь улучшить здоровье сердца.
Эксперт сослался на исследование, в котором говорится, что большее потребление семян, в том числе семян подсолнечника, связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.
- Они могут помочь контролировать уровень сахара в крови у людей с диабетом.
Опять же такую связь обнаружили исследования.
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