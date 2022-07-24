Чем полезны семечки подсолнуха

Они могут помочь бороться с воспалением.

Семена подсолнечника содержат как мононенасыщенные, так и полиненасыщенные жиры. Их наличие в рационе может помочь уменьшить воспаление.

Возможно придётся начать добавлять в блюда меньше соли.

Это справедливо, только если вы употребляете солёные семечки.

Семечки могут помочь улучшить здоровье сердца.

Эксперт сослался на исследование, в котором говорится, что большее потребление семян, в том числе семян подсолнечника, связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Они могут помочь контролировать уровень сахара в крови у людей с диабетом.

Опять же такую связь обнаружили исследования.

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