Чем, помимо снижения сахара, еще полезен вишневый сок

Исследователи хотели выяснить, улучшает ли концентрированный сок кислой вишни показатели сахара в крови у людей с диабетом 2 типа. Для этого были отобраны 19 женщин, страдающих диабетом. Испытуемых попросили употреблять 40 мл сока кислой вишни ежедневно в течение шести недель.

Перед началом исследования и через шесть недель после были проведены измерения веса и артериального давления, а также взяты образцы крови натощак, HbA1c (средний уровень сахара в крови за последние два-три месяца) и липидный профиль крови.

После шести недель употребления вишневого сока ученые обнаружили значительное снижение массы тела, артериального давления и уровня HbA1c, что позволяет сделать вывод о том, что сок кислой вишни может быть крайне полезен при проблемах с сосудами, а также повышенном уровне сахара.

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